L'armée israélienne a déclaré avoir ciblé le Hezbollah dans le sud du Liban.

Un communiqué militaire indique que des avions de combat ont frappé un bâtiment et une infrastructure militaire du Hezbollah dans la région d'Aitaroun.

Un bâtiment militaire du Hezbollah dans le village d'Ayta ash Shab et des infrastructures à Chaqra, dans le sud du Liban, ont également été visés, selon le communiqué.

Ces attaques coïncident avec une visite de l'envoyé américain Amos Hochstein, en Israël depuis lundi. Il devrait se rendre au Liban ce mardi, pour calmer la situation à la frontière entre les deux parties.

Hochstein a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d'autres responsables, pour aborder la question des tensions croissantes le long de la frontière israélo-libanaise.

Ces dernières semaines, la “Ligne bleue” délimitant la frontière entre Israël et le Liban a connu une escalade notable, les États-Unis appelant à plusieurs reprises à l’apaisement.

En octobre 2022, le Liban et Israël, dans le cadre d'un accord négocié par Hochstein, se sont entendus pour délimiter leurs frontières maritimes. Le Hezbollah avait salué cet accord comme ”une victoire majeure pour le Liban”.

L’armée israélienne a averti dans un communiqué que “l’agression croissante du Hezbollah” pourrait dégénérer en “une escalade aux conséquences dévastatrices pour le Liban et la région entière”.

Mercredi dernier, à la suite d’une frappe ciblée de l'aviation israélienne dans le village de Jennata, le chef du comité exécutif du Hezbollah, Hachem Safieddine, a prévenu que son mouvement allait "intensifier (ses) opérations".

En règle générale, le Hezbollah riposte à l’assassinat par Israël d’un de ses cadres ou au meurtre de civils lors de frappes aériennes.

Les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne ont accru la tension à la frontière entre le Liban et Israël ces derniers mois. Pendant ce temps, Tel -Aviv poursuit son offensive meurtrière sur la bande de Gaza.

L'offensive militaire israélienne a déjà tué 37 347 Palestiniens à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 85 372 autres ont été blessés, selon le dernier bilan des autorités sanitaires locales.

