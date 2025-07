Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a publié un rapport soulignant “ l'impact profond” des attaques israéliennes sur Gaza, qui ont généré environ 39 millions de tonnes de débris depuis le 7 octobre.

Le rapport de mardi, préparé sur la base d'informations obtenues à distance et à partir des activités de l'ONU sur le terrain en raison des conditions de sécurité et des restrictions d'accès, indique que le travail sur le terrain sera mené lorsque les conditions de sécurité le permettront.

“L'escalade du conflit depuis le 7 octobre 2023 a clairement eu un impact profond sur la population et l'environnement à Gaza“, note le texte, soulignant que “les bombardements intensifs d'Israël ont conduit à une intensité de destruction sans précédent en termes d'infrastructures, d'actifs productifs et d'infrastructures“.

Risque de pollution du sol

Il souligne que les habitants de de Gaza ont été exposés à des risques de pollution du sol, de l’eau et de l’air, causant des dommages irréversibles aux écosystèmes naturels.

Le rapport appelle à un cessez-le-feu immédiat pour protéger les vies et atténuer les effets environnementaux à long terme.

Rappelant les investissements passés dans le traitement des eaux usées et les efforts de restauration de l'écosystème à Gaza, le rapport indique : “ La destruction des bâtiments, des routes et d'autres infrastructures a généré plus de 39 millions de tonnes de débris, dont certains sont contaminés par des munitions non explosées, de l'amiante et d'autres substances dangereuses. "

"Des restes humains sont enterrés dans cette grande quantité de débris de construction", ajoute le communiqué.

Produits chimiques explosifs

Soulignant que l'élimination des débris prendrait des années et constituerait “un défi majeur compte tenu de la pénurie de terres disponibles à Gaza”, le rapport indique que ce processus doit être pris en compte dans les efforts de reconstruction.

Il a également souligné que les systèmes de gestion des déchets solides ont subi d'importantes destructions, cinq installations sur six à Gaza étant signalées endommagées.

Le rapport note que les munitions et les produits chimiques explosifs présents dans les zones densément peuplées ont pollué le sol et les sources d'eau, soulignant les risques importants de fuites de métaux lourds dus aux dommages causés aux panneaux solaires.

Il a en outre averti que les tentatives israéliennes de démolir les systèmes de tunnels à Gaza en pompant de l'eau causeraient également des dommages environnementaux, soulignant le besoin urgent de solutions aux problèmes écologiques de Gaza.