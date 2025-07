Le groupe libanais Hezbollah a annoncé mardi soir avoir frappé deux positions militaires dans le nord d’Israël en réponse aux attaques israéliennes dans le sud du Liban.

Dans une déclaration sur son compte Telegram, le groupe a déclaré que ses combattants avaient ciblé l'usine Balasan des industries militaires, dans le kibboutz Sasa en Israël avec des missiles Falaq.

Il a également rapporté que le quartier général du commandement du bataillon Sehl, dans la caserne de Beit Hillel, avait été touché par des roquettes Katyusha.

Le Hezbollah a déclaré que ces attaques avaient été menées en représailles aux attaques répétées d'Israël contre la région d'al-Barghalia, au nord de Tyr.

L'agence de presse officielle libanaise NNA a rapporté que mardi, des avions de guerre israéliens ont attaqué al-Barghalia à trois reprises, ciblant un véhicule et blessant huit personnes.

Une personne a été tuée dans cette attaque, selon la télévision libanaise Al-Mayadeen, réputée proche du Hezbollah. .

En Israël, le chef du commandement nord de l'armée, le général Ori Gordin, et le chef de la direction des opérations, le général Oded Basiuk, ont approuvé ce mardi les plans de combat pour le Liban.

Dans un communiqué, l'armée israélienne indique que les généraux ont procédé à une évaluation au cours de laquelle "les plans opérationnels pour une offensive au Liban ont été approuvés". Les hauts commandants ont également pris des décisions concernant "l'accélération de la préparation des forces sur le terrain", précise l'armée.

Les tensions se sont accrues le long de la frontière entre le Liban et Israël au milieu d'attaques transfrontalières entre le Hezbollah et les forces israéliennes. Cette escalade coïncide avec l’offensive israélienne meurtrière sur la bande de Gaza.

Selon les autorités sanitaires locales, plus de 37 350 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre, la plupart étant des femmes et des enfants. Plus de 85 400 autres ont été blessés.

