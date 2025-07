Selon Radio Havana Cuba, en vertu de ses obligations vis-à-vis de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Cuba exercera son droit en tant que troisième État pour présenter son interprétation de la convention qu'Israël a violée dans la bande de Gaza.

L'affaire vise à mettre fin aux atrocités contre le peuple palestinien en raison de l'utilisation disproportionnée et indiscriminée de la force par Israël dans le territoire de Gaza illégalement occupé.

Cuba a souligné qu'Israël, protégé par la complicité des États-Unis, a constamment ignoré ses obligations en tant que puissance occupante en vertu de la Convention de Genève.

Cuba a déclaré que le génocide, l'apartheid, les déplacements forcés et les punitions collectives n'ont pas leur place dans le monde d'aujourd'hui et ne devraient pas être tolérés par la communauté internationale.

Elle a appelé à la justice et au respect de la Charte des Nations unies et du droit international.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice, dont la dernière décision a ordonné à Tel Aviv de cesser immédiatement son opération à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient trouvé refuge avant son invasion en mai.

En méprisant les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël a fait face à une condamnation internationale en raison de son offensive brutale continue sur Gaza depuis l’attaque du Hamas, le 7 octobre.

Plus de 37 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis, la plupart étant des femmes et des enfants, et plus de 85 000 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines sous un blocus paralysant de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

