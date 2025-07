Par voie de communiqué, l'intersyndicale de l'Education 93 (FSU, CGT, Solidaires) souligne la nécessité de cette mobilisation, évoquant une menace directe sur divers droits fondamentaux, notamment ceux des femmes et des minorités LGBTI.

Cette initiative, soutenue par 175 associations et syndicats, vise à rassembler un large éventail de la société civile pour dénoncer les politiques et les discours de l'extrême droite qui, selon les organisateurs, menacent la démocratie et les acquis sociaux.

Le cortège partira de la place de la République à 14 h 30, dans le cœur de Paris. Les participants sont invités à se joindre à ce rassemblement pour afficher leur opposition à une idéologie perçue comme rétrograde et dangereuse. "Il est impératif de montrer notre solidarité et notre détermination à défendre nos droits," ont déclaré les organisateurs.

La veille, une Pride des Banlieues se tiendra à La Courneuve-Aubervilliers, marquant un week-end d'action et de revendications. Cet événement précédera la manifestation principale et vise à mettre en lumière les problématiques spécifiques rencontrées dans les banlieues, souvent négligées dans les débats publics.

Ce rassemblement s'inscrit dans la dynamique du Nouveau front populaire (NFP) pour défendre les droits acquis et résister à une potentielle montée de l'extrême droite en France. LE NFP réunit plusieurs partis (LFI, PS, Écologistes, PCF) ainsi qu'un grand nombre de syndicats et associations.

Les organisateurs mettent en avant l'importance de la participation citoyenne pour faire front commun contre les discours de haine et d'exclusion. "Nous devons rester vigilants et mobilisés pour protéger notre société de toute forme de discrimination et d'oppression," insiste le communiqué de l'intersyndicale.

Dans ce contexte, les militants appellent à une forte mobilisation, rappelant les valeurs de solidarité, d'égalité et de justice sociale. Le communiqué souligne, également, l'importance de l'éducation et de l'information pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes véhiculés par l'extrême droite.

Pour rappel, le Président français, Emmanuel Macron, a dissous l'Assemblée nationale le 9 juin après la victoire en France du Rassemblement national (RN) aux élections européennes. Des élections législatives anticipées sont prévues les 30 juin et 7 juillet.

Selon plusieurs sondages, le RN arrive en tête des intentions de vote avec près d'un tiers des suffrages exprimés, suivi du Nouveau front populaire avec 3 votants sur 10 et de l'alliance gouvernementale qui recueillerait environ 20% des voix.

