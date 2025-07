D'après des témoins, des obus ont de nouveau ciblé dimanche l'est, l'ouest et le centre de la ville de Rafah dans le sud de Gaza, où l'armée israélienne mène une offensive terrestre depuis le 7 mai. Des frappes aériennes ont touché Gaza-Ville (nord) et des chars ont bombardé le camp de Nousseirat (centre).

Au moins quatre Palestiniens ont été tués dans une frappe aérienne israélienne contre un centre de formation de l'ONU à l'ouest de la ville de Gaza, ont indiqué des sources médicales.

Des avions de combat ont frappé le siège de l'École de formation professionnelle de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), selon des témoins cités par l’agence Anadolu.

Des dégâts massifs ont été signalés sur le site.

Au moins 60 personnes ont été tuées dans les attaques israéliennes incessantes à Gaza au cours des dernières 24 heures, selon des sources médicales palestiniennes.

- Entretiens "cruciaux" à Washington -

Alors que la relation entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et la Maison Blanche connaît un nouvel épisode de crispation, Yoav Gallant est parti pour Washington, afin "de discuter des développements à Gaza et au Liban", selon ses propres propos.

Le front nord d'Israël, avec le Liban, a été le théâtre d'une escalade des tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah et la rhétorique belliqueuse entre les deux parties fait craindre une guerre à grande échelle.

"Nos liens avec les Etats-Unis sont plus importants que jamais. Nos entretiens avec les responsables américains sont cruciaux pour (la suite) de la guerre", a déclaré M. Gallant dans un communiqué.

Il y a aussi la dispute sur des livraisons d'armes américaines, après que Benjamin Netanyahu a critiqué un retard dans leur transfert à Israël.

Mais dimanche, Netanyahu a déclaré que ce "différend" avec Washington sera "résolu dans un avenir proche" lors d'une réunion de son gouvernement. "(...) A la lumière de ce que j'ai entendu ces derniers jours, j'espère et je crois que cette question sera résolue dans un avenir proche", a-t-il dit.

Les opérations militaires israéliennes à Gaza ont fait jusqu'à présent 37.551 morts, essentiellement des civils, selon des données du ministère de la Santé à Gaza.

- "Chassez ce gouvernement!" -

M. Netanyahu qui dit qu'Israël est engagé dans une "guerre pour son existence", est sous pression chez lui.

Samedi à Tel-Aviv, plus de 150.000 personnes selon les organisateurs ont scandé des slogans contre le gouvernement Netanyahu, demandant des élections anticipées et le retour des otages.

"Le seul moyen de parvenir à un changement ici est de chasser ce gouvernement, de chasser les extrémistes", a déclaré à AFP Maya Fischer, une manifestante de 36 ans. "Il est temps de mettre fin à la guerre, de ramener les otages et de sauver des vies, tant du côté israélien que du côté palestinien."

Les négociations pour un cessez-le-feu sont au point mort et M. Netanyahu affirme qu'il poursuivra la guerre jusqu'à la destruction du Hamas.