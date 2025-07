Le chef des services d’urgence et d’ambulance de Gaza a été tué dans une frappe aérienne israélienne, a annoncé le ministère de la Santé de l’enclave assiégée.

Dans un communiqué, le ministère a confirmé que Hani Al Jafrawi avait perdu la vie dans une frappe aérienne israélienne.

“Les travailleurs de la santé poursuivent leur devoir humanitaire d'évacuer les blessés et les morts 24/ 24, malgré les bombardements israéliens continus”, note le ministère. Il a en outre réaffirmé la “détermination à poursuivre les responsabilités médicales et humanitaires malgré les attaques systématiques et les agressions directes, qui ont entraîné la mort de 500 agents de santé et la détention de plus de 310 autres dans des conditions dures et inhumaines”.

Plus tôt dans la journée, le ministère avait indiqué que deux Palestiniens travaillant pour le ministère de la Santé ont été tués et plusieurs autres personnes blessées lors de frappes aériennes israéliennes contre une clinique médicale du centre-ville de Gaza.

L’agence de défense civile de Gaza avait déclaré que ses “équipes ont récupéré les corps de deux martyrs travaillant pour le ministère de la Santé et de nombreux blessés suite à des raids lancés par les avions d’occupation israéliens ciblant la clinique Al Daraj", sans fournir plus de détails.

La guerre acharnée menée par Israël sur la Bande de Gaza a tué jusqu’à présent 37.598 Palestiniens et blessé 86.032.

