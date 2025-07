Tel-Aviv a accepté par lettre l’idée d’une réunion avec l’Union européenne pour étudier ses relations avec les 27. Si la lettre ne fait pas mention d’un agenda spécifique, un officiel israélien a déclaré à Euronews que son pays refusait l’idée de discuter la situation à Gaza lors de cet entretien.

Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne avait lancé fin mai l’idée d’une réunion bipartite aussi tôt que possible pour discuter la situation à Gaza et le respect des droits de l’Homme. L’accord signé en 2000 entre l’Union européenne et Israël est en effet valable à une condition, que Tel Aviv respecte les droits de l’Homme.

Plusieurs eurodéputés ont demandé que cet accord commercial avec Israël soit annulé. Le sujet est revenu à chaque réunion du Parlement européen depuis octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza.

Depuis le 7 octobre, près de 37 600 Palestiniens ont été tués à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 86 000 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.