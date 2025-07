Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a insisté, lors d’une rencontre lundi avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, sur la nécessité pour Israël d'élaborer rapidement un plan d'après-guerre solide pour Gaza et de veiller à ce que les tensions avec le Hezbollah à la frontière nord d'Israël ne s'aggravent pas.

"Il (Blinken) a informé le ministre Gallant des efforts diplomatiques en cours pour faire progresser la sécurité, la gouvernance et la reconstruction à Gaza pendant une période post-conflit et a souligné l'importance de ce travail pour la sécurité d'Israël", a déclaré le département d'État à l'issue de la réunion.

Washington a exhorté à plusieurs reprises Israël à élaborer un plan d’après-guerre réaliste pour Gaza et a averti que son absence pourrait déclencher l’anarchie et le chaos ainsi qu’un retour du Hamas sur le territoire palestinien. Les Palestiniens ont déjà affirmé que seules la fin de l’occupation et la création d’un État palestinien apporteraient la paix.

Le Moyen-Orient reste sous tension alors que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré dimanche que la fin prochaine de la phase intense des combats à Gaza permettrait à Israël de déployer davantage de forces le long de la frontière nord avec le Liban.

Plus tôt en juin, le Hezbollah avait ciblé des villes et des sites militaires israéliens avec les plus grandes volées de roquettes et de drones jamais enregistrées dans les hostilités, après qu’une frappe israélienne a tué le plus haut commandant du Hezbollah à ce jour.

Gallant, présentement, à Washington DC a également rencontré Amos Hochstein et Brett McGurk, principaux collaborateurs du président Joe Biden, ainsi que le directeur de la CIA, Bill Burns. Il devrait rencontrer, ce mardi, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin.

Rencontres décisives

Le ministre israélien a qualifié ses rencontres à Washington, y compris celle avec Blinken, de “critiques“, selon des propos publiés par son bureau.

"Les réunions que nous organisons sont extrêmement importantes et ont un impact sur l'avenir de la guerre à Gaza et sur notre capacité à atteindre les objectifs de la guerre, sur les développements à la frontière nord et dans d'autres régions", a déclaré Gallant.

Plus tôt lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Département d'État, Matthew Miller, a annoncé aux journalistes que Washington espérait faire des progrès dans ses négociations avec Gallant, tout en affirmant qu'il n'y avait toujours pas d'accord avec Israël sur un plan d'après-guerre pour Gaza, même si Israël était sur le point de mettre fin aux combats majeurs dans ses opérations à Rafah.

"Nous avons été tout à fait cohérents sur le fait que pour qu'il y ait une défaite durable du Hamas, il doit y avoir un plan pour ce qui le remplace et cela doit être une gouvernance dirigée par les Palestiniens, avec des plans de sécurité réalistes", a dit Miller.

"Nous ne voulons pas les voir réoccuper Gaza, c'est pourquoi nous continuons à faire pression pour une alternative à cela", a ajouté Miller.

Pour le moment, Gallant et ses interlocuteurs américains n’ont pas fait allusion au dernier plan de paix pour Gaza, présenté par Joe Biden et adopté par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Le Hamas considère qu'Israël n’est pas disposé à respecter de plan eu égard aux derniers propos de Benjamin Netanyahu.

Le Premier ministre israélien a déclaré, dimanche, que la “phase intense” de l’offensive militaire à Rafah tirait à la fin et qu’en aucun cas, cela signifiait “la fin de la guerre”.

En plus de huit mois, l'offensive israélienne à Gaza a déjà tué près de 37 600 personnes, selon les autorités sanitaires palestiniennes, et a laissé Gaza en ruines.

