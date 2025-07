La France Insoumise engage une procédure d’urgence contre le camp présidentiel pour diffusion de fausses informations. Elle n’a pas apprécié le logiciel de simulation à partir des propositions du Nouveau Front populaire montré lors du débat de jeudi soir par Gabriel Attal. "Ce simulateur est mensonger : il s'appuie sur des modes de calculs qui ne figurent pas dans le programme du Nouveau Front populaire et donne des résultats complètement incohérents pouvant induire en erreur les électrices et les électeurs", assure LFI dans un communiqué.

On parle déjà du second tour

Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen remet les pendules à l’heure et désavoue son candidat dans le Loir-et-Cher, Roger Chudeau, qui assurait qu’un bi-national ne pourrait être nommé au gouvernement. Roger Chudeau évoquait à ce sujet le cas de l'ex-ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem.

Roger Chudeau est le monsieur éducation du RN. Cet ancien professeur et responsable d’établissement de 74 ans est à l’origine du programme "retour à la fermeté et à la discipline" dans les écoles défendu par Jordan Bardella.

La gauche parle, elle, déjà du second tour et de “désistement républicain”. Au sein du Nouveau Front populaire, écologistes, socialistes et communistes ont fait savoir que leurs candidats arrivés en troisième position dimanche soir se retireraient pour faire barrage au RN. Marine Tondelier, invitée sur Sud Radio dit remarquer une “recrudescence de violences” dans la campagne des législatives. Selon la cheffe des Écologistes, il y a une libération des actes racistes.