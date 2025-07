C’est toujours la question lors d’un scrutin, les Français vont-ils se déplacer ? Lors des élections européennes du 9 juin dernier, à peine plus de la moitié du corps électoral a daigné glisser un bulletin dans l’urne (taux de participation de 51,49%). Pour ces législatives anticipées ce sera à priori différent. Le dernier sondage Odoxa pour le journal le Figaro annonce un taux de participation de 64% ce qui serait exceptionnel. Une enquête Ipsos pour le journal le Monde du 27 juin estime que 61 % et 65 % des électeurs pourraient aller voter. Lors du premier tour des dernières législatives en 2022, il était de 47,5% !

Ce serait un record non atteint depuis 20 ans. Un tel taux de participation a été atteint la dernière fois en 2002. Il s’agissait alors de choisir au second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen.

Au regard de l’enjeu de ces législatives, et quand on prend en compte les 2,125 millions de procurations enregistrées au 27 juin, tout indique que les Français veulent aller voter en masse.

Quelles sont les intentions de vote ?

Sondage après sondage, le Rassemblement national est toujours en tête avec 33% des voix, le nouveau Front populaire est à 28%, la majorité présidentielle est toujours troisième avec 19%. Le RN avec 33% des voix peut engranger 250 à 300 sièges, le parti pourrait donc atteindre une majorité absolue qui est de 289 sièges. Un sondage Ipsos différe légèrement avec un RN à 36% et le NFP à 29%.

Deuxième, l’union de la gauche n’est tout de même pas loin derrière le RN, enfin le grand perdant serait la majorité présidentielle qui reste dans cette campagne éclair, toujours loin derrière.

Les sondages parlent déjà du second tour

Avec une telle polarisation et une telle participation, les instituts de sondages s’attendent à de nombreuses triangulaires, c'est-à-dire que vont rester au second tour plusieurs candidats. Pour Odoxa, il y aurait de 120 à 170 triangulaires. Si le NFP a déjà annoncé qu’il se retirerait si son candidat est le moins susceptible de gagner, ceci pour faire barrage au RN. La majorité présidentielle n’a pour l’instant pas annoncé sa consigne.

Odoxa sort alors les statistiques, les triangulaires sont souvent profitables au RN lors des dernières législatives, surtout avec un camp présidentiel peu susceptible de concentrer les votes sur son étiquette et une gauche qui peut faire peur avec la figure de Jean-Luc Mélenchon.

Il faut cependant prendre ces chiffres avec prudence, ce sont les sondeurs qui le disent eux-mêmes car la projection du nombre de sièges, se fait à partir de l’opinion d’un échantillon de personnes avant le premier tour.

La configuration politique étant pour le moins inédite, il est difficile de prévoir les reports de voix possibles entre les deux tours.