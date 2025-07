Au moins 18 personnes ont été tuées et 30 autres blessées, samedi, après une série d'attaques perpétrées par des femmes présumées kamikazes à Gwoza, dans l'Etat de Borno, dans le nord-est du Nigéria, a déclaré le chef de l'agence locale de gestion des urgences.

Borno est au centre d’une insurrection terroriste qui dure depuis 15 ans et qui a tué des milliers de personnes et déplacé des millions d’autres.

Barkindo Saidu, directeur général de l'Agence de gestion des urgences de l'État de Borno, a déclaré que des kamikazes présumées ont attaqué séparément un mariage, des funérailles et un hôpital, tuant et blessant plusieurs personnes dans la ville de Gwoza.

Saidu a confirmé 18 décès, un bilan comprenant des enfants, des adultes et des femmes enceintes.

Aucune partie n’a revendiqué les attaques jusqu’à présent.

Si Boko Haram a perdu du terrain ces dernières années, les combattants terroristes continuent d'attaquer régulièrement les communautés rurales du nord-ouest du Nigéria

Boko Haram et son groupe dissident, la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), sont les groupes terroristes les plus actifs à Borno et autour du Lac Tchad avec des ramifications au Niger, au Cameroun et au Tchad.

Les violences terroristes, qui durent depuis 15 ans, ont fait plus de 40.000 morts et en ont déplacé environ deux millions dans le nord-est du Nigéria.

