La Turquie, médiatrice entre la Somalie et l'Éthiopie sur l'accord portuaire avec le Somaliland

Le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan et ses homologues somalien et éthiopien ont signé une déclaration commune à Ankara sur l'accord portuaire conclu entre Addis-Abeba et la région sécessionniste somalienne.