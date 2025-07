Israël a déclaré, mercredi soir, que les médiateurs avaient transmis la réponse du Hamas à un échange d'otages et à une proposition de cessez-le-feu pour Gaza.

"Les médiateurs sur la question des otages ont transmis à l'équipe de négociation les remarques du Hamas sur les grandes lignes de l'accord de libération des otages", a déclaré l'agence israélienne de renseignement extérieur Mossad dans un communiqué publié par le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, sur X.

“Israël évalue les remarques et transmettra sa réponse aux médiateurs”, ajoute le communiqué.

Cela a coïncidé avec un message du Hamas sur Telegram.

"Nous avons échangé quelques idées avec les médiateurs (Égypte et Qatar) dans le but de mettre fin à l'agression contre notre peuple palestinien", a-t-il annoncé, sans plus de détails.

La Douzième chaîne israélienne a rapporté que les grandes lignes de l’accord avaient été formulées avant que l’armée israélienne ne prenne le contrôle du couloir de Philadelphie à Rafah, donc même si le Hamas était d’accord, il devrait y avoir un désaccord fondamental sur la présence continue des forces israéliennes là-bas.

La chaîne a cité une source politique israélienne anonyme disant que "même si le Hamas répond positivement aux grandes lignes, les négociations prendront beaucoup de temps".

Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas, sous la médiation des États-Unis, du Qatar et de l’Égypte, n’ont, jusqu’à présent, pas permis de parvenir à un accord sur un cessez-le-feu permanent en vue d'un échange de prisonniers entre Israéliens et Palestiniens.

Israël, faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, a été condamné par la communauté internationale dans le cadre de son offensive brutale continue sur Gaza depuis le 1er octobre 2017.

Sur le terrain,des dizaines de milliers de Palestiniens ont fui le sud de la bande de Gaza après un ordre d'évacuation d'Israël qui fait craindre une nouvelle offensive d'envergure dans cette partie du territoire palestinien, soumis mercredi à de nouveaux bombardements israéliens.

Sur le front nord d'Israël, le Hezbollah libanais a affirmé avoir tiré "100 roquettes" sur des positions militaires israéliennes en riposte à la mort d'un de ses commandants tué dans un raid israélien dans le sud du Liban, sur fond de craintes d'une guerre à grande échelle entre les deux camps.

L’offensive militaire israélienne à Gaza, lancée le 7 octobre 2023, a déjà fait 38 000 victimes palestinienne. Il s’agit pour la plupart de femmes et d’enfants, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d’un blocus paralysant de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt lui a ordonné de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la ville de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre avant son invasion le 6 mai.

