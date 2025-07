Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a appelé, ce samedi, au renforcement de la coopération régionale et de la solidarité entre les nations turques dans le contexte des luttes de pouvoir mondiales.

"Pour éviter que la concurrence mondiale n'affecte notre région, nous devons renforcer nos rangs et utiliser nos ressources pour notre prospérité commune", a déclaré M. Fidan lors du sommet informel des chefs d'État de l'Organisation des États turcs (OET) qui s'est tenu à Shusha, en Azerbaïdjan.

"L'appropriation régionale et la coopération régionale devraient constituer les deux principes fondamentaux des efforts conjoints”, a-t-il insisté.

M. Fidan a également rendu hommage aux sacrifices consentis lors de la guerre de 44 jours menée par l'Azerbaïdjan pour remporter la victoire.

Le ministre des Affaires étrangères a fait l'éloge de l'OET en tant que plateforme respectée dans un ordre mondial "perturbé", et a plaidé pour la poursuite du développement de projets éducatifs et de jeunesse, y compris l'établissement d'une unité alphabétique.

Il a souligné l'importance de la mise en place d'un cadre juridique pour soutenir la coopération dans des secteurs tels que la connectivité, l'énergie, la finance, le commerce, la défense et la technologie.

M. Fidan a également mis en exergue la nécessité de soutenir les communautés de la diaspora : "Il est de notre responsabilité historique d'aider nos compatriotes à préserver leur identité”, a-t-il indiqué à cet égard.

Il a, de surcroît, appelé à un renforcement des relations institutionnelles avec les pays alignés sur la vision de la Turquie, proposant des bureaux de liaison et des ambassades de contact pour soutenir les causes culturelles et identitaires turques.

Questions régionales

Abordant les questions régionales actuelles, M. Fidan a réaffirmé son soutien aux négociations de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, critiquant la position déséquilibrée de certains pays occidentaux. "Nous devons continuer à soutenir pleinement notre frère l'Azerbaïdjan pour que ce processus soit mené à bien”, a-t-il affirmé.

En ce qui concerne la République turque de Chypre du Nord (RTCN), M. Fidan a insisté sur la nécessité de soutenir la représentation accrue de la RTCN et son intégration économique au sein de l'OTS.

Il a, en outre, plaidé en faveur de mesures telles que la création d'un bureau commercial et le renforcement des relations touristiques et diplomatiques avec la RTCN.

En ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine, M. Fidan a mis en avant la nécessité d'un effort de paix élargi et d'une plateforme diplomatique pour atténuer la polarisation.

Il a, également, souligné l'importance d'un Afghanistan stable et a insisté sur l'engagement de la Turquie à lutter contre le terrorisme et à assurer la sécurité des frontières avec les pays voisins.

M. Fidan a de nouveau condamné la crise humanitaire à Gaza, appelant à soutenir les interventions juridiques internationales pour résoudre le conflit. "Le monde turc ne peut pas tourner le dos à la tragédie humanitaire de Gaza", a-t-il martelé, appelant les membres de l'OET à soutenir les procédures juridiques internationales liées à la question israélo-palestinienne.

M. Fidan a enfin exprimé sa confiance dans la présence internationale croissante de l'OET et a réitéré l'importance de l'unité entre les États membres. "Que notre unité et notre intégrité soient éternelles", a-t-il conclu.