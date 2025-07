Malgré la reprise des pourparlers de cessez-le-feu, Israël a mené, au cours de la nuit, d'intenses attaques aériennes et terrestres sur différentes parties de la bande Gaza, tuant et blessant de nombreux Palestiniens.

Au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées suite au bombardement par les forces israéliennes d’une maison appartenant à la famille Abu Husayra dans le quartier Al-Mayna, à l'ouest de la ville de Gaza, rapporte l'agence palestinienne WAFA.

Des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours pour retrouver les personnes ensevelies sous les décombres.

Des avions israéliens ont mené des raids sur une maison dans le quartier Sheikh Radwan de la ville de Gaza, tuant au moins six personnes dont les corps ont été extraits des décombres, tandis que les blessés ont été transportés à l'hôpital baptiste Al-Ahli de la ville.

Nouveau massacre à Nusayrat

Les camps de réfugiés de Nusayrat et de Bureyj, dans le centre de la bande de Gaza, ont également fait l'objet d'attaques aériennes et terrestres intenses. Les morts et les blessés ont été transportés à l'hôpital Avde de la ville.

Dans la même zone du centre de la bande de Gaza, l’armée israélienne a attaqué une maison appartenant à la famille Jawad dans la zone de Zawaide.

Six personnes, dont deux enfants, ont été tuées et d'autres blessées dans l'attaque. Les morts et les blessés ont été transportés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir al-Balah.

Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé, hier, que 38 098 Palestiniens, dont au moins 15 694 enfants et 10 279 femmes, ont été tués et 87 705 blessés lors des attaques israéliennes sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Lire aussi:Le Hamas accepte une proposition de discussions en vue de la libération des otages