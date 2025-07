Des dirigeants étrangers et responsables politiques ont salué le "rejet de l'extrême droite" ou encore la "maturité des forces politiques", lors des élections législatives en France.

Espagne

Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, s'est félicité que la France et le Royaume-Uni aient opté pour un "rejet de l'extrême droite et un engagement ferme en faveur de la gauche sociale".

"Cette semaine, deux des plus grands pays d'Europe ont choisi la même voie que l'Espagne il y a un an", écrit M. Sanchez dans un message sur le réseau social X après les élections législatives françaises et britanniques.

Allemagne

Un responsable du parti social-démocrate (SPD) du chancelier allemand Olaf Scholz a jugé dimanche que "le pire" avait été "évité" avec le score décevant de l'extrême droite aux élections françaises, dont Emmanuel Macron ressort, à ses yeux, "politiquement affaibli".

"Le pire est évité, le RN (Rassemblement national) ne peut pas constituer une majorité gouvernementale" à l'issue des législatives, a déclaré au groupe de presse Funke le responsable des questions de politique étrangère du groupe parlementaire des sociaux-démocrates du SPD à la chambre des députés, Nils Schmid.

Le président Macron "est politiquement affaibli" par ce scrutin car son camp n'est arrivé que deuxième, derrière la gauche, en perdant un nombre important de sièges de députés, a-t-il poursuivi.

Pologne

"A Paris l'enthousiasme, à Moscou la déception, à Kyiv le soulagement. Suffisamment pour être heureux à Varsovie", a déclaré le premier ministre de la Pologne Donald Tusk sur le réseau social X, se félicitant du score inférieur aux prévisions du Rassemblement national.

Grèce

"Aujourd'hui, le peuple français a montré la voie", a dit Stefanos Kasselakis, chef de file du parti grec Syriza sur Facebook. "Il s'est dressé contre le monstre de l'extrême droite et a discrédité le néolibéralisme (...) Aujourd'hui, le peuple français crie que l'espoir et le changement ne sont pas une utopie mais une réalité. Écoutons-les."

"Une grande victoire pour la France et l'Europe. Une grande victoire pour la démocratie". "Le peuple français a dressé un mur contre l'extrême droite, le racisme et l'intolérance et a défendu les principes intemporels de la République française : Liberté, Égalité et Fraternité" s’est félicité de son côté Nikos Androulakis, président du mouvement socialiste grec Pasok.

"Vive la République!", s'est exclamé Paolo Gentiloni, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires sur X.

Venezuela

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a félicité dimanche le "Nouveau Front Populaire qui a remporté une grande victoire historique aux élections législatives en France".

"Salutations au peuple français, aux mouvements sociaux et à leurs forces populaires, pour cette importante journée citoyenne qui renforce l'unité et la paix", a-t-il écrit sur X

Brésil

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a salué dimanche le triomphe "contre l'extrémisme" et la "maturité des forces politiques" en France après que la gauche a freiné l'extrême droite aux élections législatives.

"Très heureux de la démonstration de grandeur et de maturité des forces politiques de France qui se sont unies contre l'extrémisme", s’est félicité le leader de gauche sur le réseau social X.