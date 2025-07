La présence du groupe terroriste PKK est la source de tous les problèmes dans la région, a affirmé un haut fonctionnaire du gouvernement régional semi-autonome kurde (GRK) d'Irak.

"Le PKK devrait quitter le territoire de la région kurde", a annoncé, lundi, le ministre de l'Intérieur du gouvernement régional kurde, Reber Ahmed.

Dans une déclaration à la presse, M. Ahmed a indiqué que la présence du groupe terroriste PKK dans la région était illégale : "J'ai le plaisir d'annoncer que le PKK a quitté le territoire de la région kurde. Je suis heureux d'annoncer que le gouvernement irakien a récemment décidé que le PKK était une organisation interdite. Le PKK doit quitter ces régions pour éviter que les populations locales et les villageois ne soient confrontés à des problèmes et à des souffrances", a-t-il exprimé.

Les terroristes du PKK se cachent souvent dans le nord de l'Irak, près de la frontière turque, pour préparer des attentats en Turquie. Ils sont également accusés de terroriser les habitants du nord de la Syrie.

La semaine dernière, Miqdad Miri Al-Moussawi, porte-parole du ministère irakien de l'Intérieur à Bagdad, a déclaré que des membres du PKK étaient à l'origine des récents incendies à Erbil, capitale du gouvernement régional du Kurdistan, et à Duhok, qui fait également partie du gouvernement régional du Kurdistan, ainsi qu'à Kirkouk.

Moussawi a indiqué que les personnes arrêtées ont avoué, dans leurs déclarations, qu'elles prévoyaient de déclencher des incendies dans d'autres régions également.

Le PKK a, également, été accusé d'avoir provoqué de grands incendies de forêt en Turquie.

Au cours de sa campagne de terreur de près de 40 ans contre la Turquie, le PKK -inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne- a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Lire aussi : La Turquie neutralise Ali Dincer, haut responsable du PKK, en Syrie