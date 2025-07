À l'occasion du 29e anniversaire du génocide de Srebrenica, la Première dame turque, Emine Erdogan, a exprimé sa profonde indignation, qualifiant cet événement de "chapitre honteux de l'histoire de l'humanité".

"Je condamne à nouveau le génocide de Srebrenica, qui a plongé les terres bosniaques dans la tristesse et les larmes, un chapitre honteux de l'histoire de l'humanité," a-t-elle déclaré sur la plateforme X.

"Je me souviens de nos frères et sœurs bosniaques qui nous ont été arrachés et partage sincèrement la douleur de leurs familles et de leurs proches."

Le génocide de Srebrenica

Au printemps 1993, le Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré Srebrenica "zone de sécurité". Cependant, les troupes serbes, dirigées par le général Ratko Mladic, qui a été reconnu coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, ont envahi la zone protégée par l'ONU.

Les troupes néerlandaises, chargées de protéger les civils dans cette zone de l'ONU, n'ont pas agi lorsque les forces serbes l'ont occupée le 11 juillet, tuant 2 000 hommes et garçons en une seule journée.

Environ 15 000 Bosniaques ont fui vers les montagnes environnantes, mais les troupes serbes les ont pourchassés, tuant 6 000 personnes supplémentaires.

Les forces serbes ont permis aux femmes et aux enfants de rejoindre les régions contrôlées par les Bosniaques, mais ont massacré au moins 8 372 hommes bosniaques dans les forêts, les usines et les entrepôts. Les Bosniaques assassinés ont été enterrés dans des fosses communes. Des corps ont été découverts dans 570 sites différents à travers le pays, y compris 77 fosses communes.

En 2007, la Cour internationale de justice de La Haye a statué qu'un génocide avait été commis à Srebrenica.

Les efforts pour retrouver les victimes disparues du génocide se poursuivent, alors que les restes identifiés sont enterrés au cimetière commémoratif de Potocari lors d'une cérémonie qui se tient chaque année le 11 juillet.

À ce jour, 6 751 victimes ont été enterrées au cimetière commémoratif de Potocari, et 250 victimes ont été enterrées dans des cimetières locaux à la demande de leurs familles. Plus de mille victimes restent portées disparues.

Le 8 juin 2021, les juges du tribunal de l'ONU ont confirmé une peine de réclusion à perpétuité pour Mladic pour génocide, persécution, crimes contre l'humanité, extermination et autres crimes de guerre commis en Bosnie-Herzégovine.

Cette année, 14 autres victimes identifiées du génocide seront enterrées au cimetière commémoratif de Potocari.