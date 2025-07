Le président turc Recep Tayyip Erdogan a "fermement condamné la tentative d'assassinat" contre le candidat à la présidentielle Donald Trump.

"Je condamne fermement la tentative d'assassinat contre le 45e président des États-Unis et candidat à la présidentielle, M. Donald Trump", a écrit dimanche Erdogan sur la plateforme X, après que l'ancien président ait été touché à l'oreille suite à des coups de feu tirés par un homme armé lors d'un rassemblement électoral en Pennsylvanie.

Erdogan a présenté ses sincères condoléances à l’ancien président américain Trump, à sa famille ainsi qu’à ses partisans.

"Je crois que l'enquête sur cette attaque sera menée de la manière la plus efficace possible pour garantir que les auteurs et les instigateurs soient traduits en justice le plus rapidement possible, afin de ne pas jeter une ombre sur les élections américaines et la stabilité mondiale", a ajouté le président turc.

La Turquie se tiendra aux côtés du peuple ami et allié des Etats-Unis, a insisté Erdogan.

L'ancien président de 78 ans a été précipité hors de la scène samedi avec du sang sur son visage.

Lire aussi: “Tentative d’assassinat” de Trump, indignation internationale

Une attaque contre la volonté du peuple

Le ministère turc des Affaires étrangères a pour sa part condamné dimanche, dans les plus forts termes, la tentative d’assassinat contre l’ancien pensionnaire de la Maison Blanche.

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que la tentative d’assassinat (de l’ancien président américain) Trump est aussi une attaque contre la volonté du peuple.

“L’ingérence dans la politique démocratique (aux Etats-Unis) par la violence, les coups d’Etat et d’autres moyens illégaux est inacceptable”, a ajouté le ministère.

Il a enfin formulé le souhait que les prochaines élections présidentielles, prévues en novembre, se déroulent dans un climat paisible.

La tentative d’assassinat de Trump a suscité de vives réactions de la part le monde.