"Merci à tous pour vos pensées et prières hier, puisque seul Dieu a empêché l'impensable de se produire", a assuré le candidat républicain à la présidentielle américaine sur sa plateforme Truth Social. Le candidat républicain à la Maison Blanche s’exprimait pour la première fois après la tentative d’assassinat qui a visé sa personne, alors qu’il s’adressait à ses partisans lors d’un meeting électoral en Pennsylvanie. Volontaire et combatif, on l’a vu lever le poing en signe de détermination alors qu’il était évacué par des agents de sécurité, le visage ensanglanté.

"Nous ne céderons pas à la peur, mais au lieu de cela, nous demeurerons tenaces dans notre foi et garderons une attitude de défi face au mal", a-t-il ajouté.

"A cet instant, il est plus important que jamais que nous nous tenions unis et que nous montrions notre vrai caractère en tant qu'Américains, en restant forts et déterminés, et en ne permettant pas au mal de gagner", a encore déclaré l'ex-président.

Donald Trump avait été évacué, le visage ensanglanté, après des tirs survenus quelques minutes après le début de son meeting à Butler, dans le nord-est des États-Unis.

Le tireur et un participant ont été tués et deux autres spectateurs ont été grièvement blessés, tous des hommes adultes, selon la police.

"J'aime véritablement notre pays et je vous aime tous, et je me réjouis de parler à notre grande nation cette semaine depuis le Wisconsin", a ajouté le milliardaire sur Truth Social. Donald Trump va se rendre à Milwaukee, où a lieu la convention républicaine à partir de lundi et au terme de laquelle il doit être officiellement investi candidat du Parti républicain à la présidentielle.

Le Bureau fédéral des investigations (FBI) a affirmé, ce dimanche, que l’incident survenu lors du rassemblement électoral de Donald Trump était une tentative d’assassinat contre l’ancien pensionnaire de la Maison Blanche.

L'ancien président américain Donald Trump qui a été blessé par balle à l'oreille est visiblement hors de danger, ”seule son oreille droite aurait été transpercée”.

Les critiques fusent déjà contre le service secret qui assure avoir tout mis en œuvre pour la protection du candidat Trump, par ailleurs ancien locataire de la Maison Blanche.

Le président de la Chambre américaine des représentants, Mike Johnson invite les Américains à se traiter avec dignité et respect malgré l’environnement politique “chaud “ du pays, dans une interview accordée à NBC.

Le sélectionneur de l’équipe nationale de basket-ball des États-Unis Steve Kerr, dénonce la tentative d'assassinat événement symptomatique de “ notre division politique mais aussi de notre culture des armes à feu”.

Le Kremlin, par le biais de son porte-parole Dmitri Peskov, condamne fermement toute manifestation de violence dans le cadre de la lutte politique”.

“ Après de nombreuses tentatives pour éliminer le candidat Trump de l'arène politique en utilisant d'abord des outils juridiques, (...), des tribunaux, des procureurs, des tentatives de discrédit politique, il était évident pour tous les observateurs extérieurs que sa vie était en danger “, a-t-il encore ajouté devant la presse.

La Russie estime toutefois que “nous ne croyons pas du tout que la tentative (...) a été organisée par le pouvoir actuel “.

De son côté, “le Saint-Siège exprime sa préoccupation à la suite de l'épisode de violence d'hier soir (samedi) qui blesse les personnes et la démocratie, provoquant souffrance et mort”, indique un communiqué du Vatican.

