Le président français a déploré le” très grand nombre de victimes civiles" tuées dans des frappes israéliennes et "a rappelé avec la plus grande fermeté l’impératif du respect du droit international humanitaire qui s’impose à Israël", lors d'échanges successifs avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, l'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani et le roi de Bahreïn Hamad Ben Issa Al-Khalifa, qui assure l'actuelle présidence de la Ligue des Etats arabes.

Il a réitéré que “la mise en place d'un cessez-le-feu ne pouvait plus être retardée", notamment pour obtenir la libération des otages détenus par le Hamas et pour "mettre fin aux souffrances des populations à Gaza", selon un communiqué de l'Elysée.

"Il a aussi marqué son extrême préoccupation de la dégradation de la situation en Cisjordanie, et réitéré l'opposition de la France à toutes les nouvelles mesures de colonisation prises par Israël, qui sapent les perspectives de paix", a poursuivi la présidence française.

La France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et compte une forte population juive et musulmane.

Le conflit risque de s'aggraver à la frontière avec le Liban, où la France exerce une certaine influence en tant qu'ancienne puissance coloniale du pays. Israël mène des frappes aériennes quasi quotidiennes en Syrie et au Liban depuis le 7 octobre contre les localités frontalières du sud d'Israël .

Plus de 38 700 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre dernier, principalement des femmes et des enfants, tandis que plus de 89 000 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Neuf mois après le début de l'offensive israélienne, de vastes étendues de Gaza sont réduites à l'état de ruines et soumises à un blocus qui prive les habitants de denrées alimentaires, d'eau potable et de médicaments.

Israël est poursuivi pour " crime de génocide " devant la Cour internationale de justice, dont la dernière ordonnance lui a enjoint de mettre immédiatement fin à son opération militaire à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens s'étaient réfugiés pour échapper à la guerre avant que la ville ne soit envahie, le 6 mai dernier.

