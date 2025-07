Selon le journal Le Parisien, le jeune était l'administrateur de la chaîne Télégram "Division aryenne française" et prévoyait notamment de s'en prendre aux porteurs de la Flamme olympique. Il appelait également à des actions violentes contre des élus.

Agé d'une vingtaine d'années, il a été transféré dans les locaux de la sous-direction anti-terroriste.

BFMTV précise, de son côté, que la perquisition, menée mercredi matin à son domicile, a permis aux enquêteurs de mettre la main sur plusieurs objets de référence à la mouvance néonazie.

Une enquête a été ouverte et placée sous l'égide du pôle national de lutte contre la haine en ligne.

Dispositif de sécurité inédit

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé mi-avril, qu’un dispositif de sécurité inédit avait été mis en place pour encadrer ces JO alors que la France fait l’objet d’une menace terroriste permanente.

Auditionné par le Sénat, le locataire de Beauvau avait fait savoir qu’un "dispositif de sécurité inédit sera mis en place pour que le plus grand événement planétaire soit une grande fête".

"Pour sécuriser cette cérémonie hors norme, 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, renforcés par le GIGN, le RAID et la BRI. Des hélicoptères, bateaux, dispositifs anti-drones, démineurs, plongeurs ou encore des spécialistes NRBC viendront compléter le dispositif. Par ailleurs, l’espace aérien dans un périmètre de 150 km autour de Paris sera fermé une grande partie de la soirée. Pendant les Jeux, ce seront 35 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés chaque jour" avait-il indiqué.

S’agissant de la cérémonie d’ouverture, Gérald Darmanin a confirmé que 160 chefs d’Etats et de gouvernements seront présents ainsi que "576 000 personnes dont 104 000 personnes sur les quais bas invités par Paris 2024, 222 000 places gratuites sur les quais hauts via les tiers de confiance (partenaires institutionnels franciliens), 200 000 depuis les immeubles donnant sur la scène et 50 000 dans les fan zones parisiennes".

Selon le ministre de l’intérieur, la France "fait l’objet de nombreuses menaces, au premier rang desquelles la menace terroriste, mais également cyber (…), les menaces islamistes, environnementalistes, d’ultra-gauche et d’ultra-droite".

Les JO de Paris 2024 se tiendront du 26 juillet au 11 août.

