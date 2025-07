Un autre journaliste palestinien a été abattu, ce dimanche, dans une attaque israélienne dans le centre de la bande de Gaza, portant le bilan à 162 morts depuis le 7 octobre 2023.

Des sources médicales de l'hôpital Al-Awda, dans le centre de la bande de Gaza, ont déclaré à Anadolu que l'armée israélienne avait ciblé la maison de la famille Ghorab, au nord du camp de Nuseirat, dans le centre de Gaza.

L'attaque a tué le journaliste Moatasem Ghorab et quatre membres de sa famille, dont deux filles.

Faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël a été condamné par la communauté internationale en raison de son offensive brutale et continue sur Gaza.

Depuis le 7 octobre, plus de 38 900 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 89 600 ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de neuf mois après le début de l’attaque israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d’un blocus paralysant de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, dont le dernier arrêt lui a ordonné de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens se sont réfugiés.

