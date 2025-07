Une nouvelle crise sanitaire s'est produite dans la bande de Gaza bombardée par Israël avec la détection du virus de la poliomyélite dans les eaux usées, a révélé le ministère palestinien de la Santé de l'enclave.

Un communiqué du ministère a indiqué que “ des tests sur des échantillons d’eaux usées, menés en coordination avec l’UNICEF, ont confirmé la présence du virus de la polio”.

Le communiqué ajoute que la présence du virus dans les eaux usées, qui s'écoulent dans les zones de personnes déplacées et les zones résidentielles en raison de la destruction des infrastructures, “représente une nouvelle crise sanitaire”.

La situation est aggravée par la surpopulation, la pénurie et la contamination de l’eau, l’accumulation des déchets et le blocus israélien sur les produits d’hygiène.

Le ministère a averti que la détection du virus dans les eaux usées expose des milliers de résidents au risque de contracter la poliomyélite.

“ Paralysie totale en quelques heures “

Par ailleurs, le ministère israélien de la Santé a confirmé jeudi avoir trouvé des composants du virus de la polio de type 2 dans des échantillons d'eaux usées de Gaza.

Le ministère a déclaré dans un communiqué publié par Channel 12 que les résultats de l'échantillon correspondaient à ceux de l'Organisation mondiale de la Santé.

Les échantillons testés dans un laboratoire accrédité par l'OMS en Israël suscitent des inquiétudes quant à la présence du virus dans la région, ajoute le communiqué.

La polio est une maladie virale hautement contagieuse qui attaque le système nerveux et peut provoquer une paralysie totale en quelques heures.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, l’escalade des hostilités menée par Israël à Gaza a entraîné une augmentation continue du nombre de morts et de blessés, une surpopulation sévère dans les abris et une perturbation des systèmes de santé, d’eau et d’assainissement, ce qui pourrait accélérer la propagation de maladies infectieuses.

Israël, qui bafoue une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, fait face à la condamnation internationale dans le cadre de son offensive brutale et continue sur Gaza depuis octobre dernier.

Plus de 38 900 Palestiniens ont depuis été tués, principalement des femmes et des enfants, et plus de 89 400 blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de neuf mois après le début de l’offensive israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines, sous un blocus paralysant de la nourriture, de l’eau potable et des médicaments.

