Les républicains sont passés à l’offensive dès l’annonce de Joe Biden qu’il renonçait à la course présidentielle. Ils exigent la “démission immédiate” de Joe Biden dont le mandat s'achève le 5 novembre prochain.

Pour Mike Johnson, le chef republicain à la Chambre des représentants, Biden “doit démissionner immédiatement”.

Selon cette grande figure du parti republicain, il n’est pas question d’attendre la fin du mandat de Biden.”Il doit démissionner immédiatement. Le 5 novembre n'arrivera jamais assez vite”, a-t-il souligné.

“Si Joe Biden ne peut pas se représenter, il est incapable et inapte à exercer les fonctions de président des États-Unis. Il doit immédiatement démissionner”, a pour sa part déclaré Elise Stefanik, autre dirigeante républicaine à la Chambre.

De son côté, la Maison Blanche a souligné que le président Joe Biden ira au terme de son mandat. Le porte-parole Andrew Bates a rassuré que le président avait “hâte de terminer son mandat et de réaliser d'autres résultats historiques pour le peuple américain”.

Le président Biden, a poursuivi Andrew Bates, “a hérité de son prédécesseur une économie en chute libre, un taux de criminalité violent en pleine explosion et des alliances en lambeaux. Il a renversé la situation pour générer la plus forte croissance économique au monde et le taux de criminalité violente le plus bas depuis près de 50 ans, tout en rendant l’Otan plus grande que jamais (...) Il continuera à se battre pour protéger les libertés des Américains contre les interdictions radicales de l'avortement et les attaques contre l'État de droit”.

Biden achève son mandat à la Maison- Blanche le 5 novembre prochain, les démocrates doivent trouver, lors de leur convention le 19 août prochain à Chicago, le ou la candidate qui défiera Donald Trump dans la course à la Maison Blanche.

