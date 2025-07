La protection particulièrement forte octroyée aux sportifs israéliens prendra effet “dès qu’ils mettront le pied en France et jusqu’à leur départ”, et concernera les athlètes mais également “les arbitres, les comités olympiques et les dirigeants qui vont les accompagner”.

“La menace sur eux est très forte. Voilà quinze jours que j’ai pris cette décision. Elle ne devait pas être rendue publique mais devant les menaces, les propos ignobles et incompréhensibles de certains députés de La France insoumise (LFI) qui mettent une cible dans le dos de ces athlètes, il est tout à fait normal de dire aux Israéliens qu’ils seront évidemment bienvenus et bien protégés”, a plaidé le locataire de la place Beauvau.

Cette information est dévoilée alors que le député LFI Thomas Portes fait l’objet de vives critiques après avoir affirmé, samedi, que les athlètes israéliens n'étaient pas les bienvenus à Paris au vu de la guerre menée à Gaza.

“Nous sommes à quelques jours d’une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux olympiques. Et moi, je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n’est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux olympiques à Paris. Il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations”, avait-il affirmé sous les applaudissements du public, en dénonçant le deux poids deux mesures entre la Russie et Israël.

Dans la foulée, l’Organisation juive européenne (OJE), déjà à l’origine de plusieurs plaintes contre des figures de la lutte palestinienne en France, a annoncé une nouvelle plainte à l’encontre de Thomas Portes.