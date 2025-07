Un témoignage de la Nakba: le mal du pays sans fin

Le Palestinien Abdul Majeed Fadl Al-Ali était un petit garçon de 12 ans lorsqu’il a quitté sa ville natale de Kuwaykat en 1948... L’homme de 89 ans a passé le reste de sa vie dans le camp de réfugiés de Bourj el-Barajneh, au Liban, et le seul souvenir qu’il lui reste de ses terres occupées et de sa maison n’est qu’un morceau de pierre. Pourtant, pour lui, c’est l’héritage le plus précieux qu’il laissera à sa famille