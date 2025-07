JO Paris 2024 : Invisibiliser les sans abris pour cacher la réalité sociale

Le collectif Le revers de la médaille lutte contre l’impact social de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et met la lumière sur tant d’injustices infligées aux plus vulnérables de la société par les autorités locales et le gouvernement français qui visent à montrer aux touristes un Paris “carte postale” en les privant des droits primordiaux et inaliénables, tel que le droit “à un toit”