Une vidéo montrant un policier britannique donner des coups de pied et des coups de poing sur la tête d'un homme lors d'une arrestation à l'aéroport de Manchester, dans le nord de l'Angleterre, a déclenché une manifestation devant un poste de police tard dans la nuit de mercredi à jeudi.

La police a déclaré avoir saisi un organisme indépendant de surveillance des plaintes après que la vidéo, filmée par un spectateur, a été diffusée sur les réseaux sociaux et a suscité des critiques immédiates.

Elle montre une scène chaotique dans un parking de l'aéroport, au cours de laquelle plusieurs agents armés de tasers ont maîtrisé deux suspects. L'un d'entre eux a reçu des coups de pied et des coups de poing alors qu'il était allongé sur le sol. Le deuxième homme semble également avoir été frappé à la tête par un agent.

Un communiqué de la police du Grand Manchester (GMP) a déclaré que la vidéo montrait "un événement vraiment choquant, qui préoccupe à juste titre les gens au plus haut point". L'utilisation d'une telle force lors d'une arrestation est un événement inhabituel qui, nous le comprenons, suscite l'inquiétude".

La police a indiqué qu'elle avait répondu à des signalements d'agression et que trois agents avaient eux-mêmes été agressés au cours de leur intervention. Les agents ont dû être soignés à l'hôpital, y compris une femme qui a eu le nez cassé.

"L'un des officiers a été relevé de ses fonctions opérationnelles et nous avons décidé de saisir volontairement l'Office indépendant de déontologie policière de notre action policière", ajoute le communiqué.

Les deux hommes ont été arrêtés parce qu'ils sont soupçonnés d'agression, d'agression d'un agent des services d'urgence, d'affront et d'obstruction à la police.

L'incident a déclenché une manifestation devant le poste de police d'une ville voisine. Une vidéo mise en ligne montre une foule d'au moins 100 personnes scandant "Honte à vous, GMP".

La police, qui n'a confirmé aucun détail sur l'identité des personnes arrêtées à l'aéroport, a déclaré que la manifestation s'était terminée en toute sécurité et sans incident.

"Nous avons passé la soirée à écouter les réactions de la communauté et nous continuerons à nous engager auprès des communautés et des membres élus pour maintenir des liens de partenariat solides et comprendre les points de vue locaux", a déclaré la police dans un communiqué ultérieur.

