.Alors que le typhon Gaemi a atteint le sud-est de la Chine jeudi soir, plusieurs villes chinoises ont pris des mesures exceptionnelles.

Le gouvernement multiplie les plans d’alerte. Dans la région du Fujian, les trains ne circulent plus, tandis que dans le nord de la Chine, les autorités ont mis en garde les habitants contre les inondations et les glissements de terrain. La municipalité de Wenzhou a émis une alerte cyclonique rouge, niveau le plus élevé, et évacué plus de 7 000 personnes.

Pour l'instant, le typhon Gaemi semble prendre la même route que le typhoon Doksuri l’année dernière. Celui-ci avait causé d’énormes inondations dans le nord du pays.

À Taïwan, les vents parfois ont atteint parfois 227 kilomètres heure.

Aux Philippines, les glissements de terrain ont causé la mort de 21 personnes. Si le pays n’a pas été traversé par le typhon, celui-ci a intensifié les pluies de la mousson. Un pétrolier avec 1,5 millions de litres de pétrole a fait naufrage avec 17 personnes à bord. 16 membres d’équipage ont été secourus, mais le pétrole lui se déverse dans la mer sur plus de 4 km. Manila Bay est menacée par cette marée noire, d’autant plus que le mauvais temps ralentit les opérations de nettoyage.