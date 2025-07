Liban-Israël: “On reçoit des bombes sur nos têtes, sur nos maisons”

La vie des habitants du sud du Liban devient de plus en plus difficile en raison du conflit entre Israël et le Hezbollah. La population du village de Kfar Chouba, situé à la frontière entre le Liban et Israël, quitte son village en raison du risque de mort et de perte de ses ressources économiques telles que l’agriculture et l’élevage. Kasim Al Kadiri, maire du village de Kfar Chouba, explique la situation des villages libanais à la frontière israélienne