Le parlement turc a approuvé une motion présidentielle visant à déployer l'armée en Somalie pendant deux ans. L’objectif est de soutenir la sécurité contre les menaces terroristes et autres, dans le cadre de l'accord de coopération en matière de défense entre la Turquie et la Somalie.

La motion, signée par le président Recep Tayyip Erdogan, indique que la Turquie fournit une formation, une assistance et un soutien consultatif à la Somalie. Cette action dure depuis plus de 10 ans. Elle a vocation à assurer la sécurité et la stabilité afin d’aider à restructurer les forces de défense et de sécurité de ce pays en lutte contre le terrorisme.

La motion souligne que depuis 2009, l’armée turque soutient activement les efforts internationaux visant à lutter contre la piraterie, les vols à main armée et le terrorisme maritime dans le golfe d’Aden, au large des côtes somaliennes (à l’exclusion des eaux territoriales somaliennes), dans la mer d’Arabie et dans les régions adjacentes.

Ce soutien s’appuie sur la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et sur la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU du 16 décembre 2008.

Le mandat a été prolongé d'un an par le Parlement turc, le 17 janvier dernier.

La sécurité en Somalie

La motion précise que la Turquie commandera la Force opérationnelle combinée 151 pour la septième fois à partir de juillet.

Selon la motion, malgré un personnel et des ressources adéquats, les forces de défense et de sécurité somaliennes n’ont pas atteint le niveau souhaité en raison de difficultés économiques.

Le gouvernement somalien souhaite contrôler les zones maritimes et intégrer les ressources dans l’économie, pour renforcer les capacités de ses forces de sécurité et d’autres institutions étatiques.

Cet objectif s’inscrit dans le cadre du Plan de développement du secteur de la sécurité somalien. Il a été adopté lors de la Conférence sur la sécurité en Somalie co-organisée par la Turquie à New York le 12 décembre 2023, et vise à ce que la Somalie assume l’entière responsabilité de sa sécurité dans un avenir proche.

