Des milliers de Palestiniens ont été expulsés de force de Gaza, parfois depuis des abris antiaériens, et emmenés en détention en Israël où certains ont été torturés et des dizaines sont morts, selon un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) publié mardi.

Beaucoup de ceux qui ont été arrêtés à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre se trouvaient à des points de contrôle alors qu'ils fuyaient l'offensive militaire israélienne ou dans les écoles et les hôpitaux où ils s'étaient réfugiés, indique le rapport de 23 pages basé principalement sur des témoignages de détenus libérés et d'autres victimes.

Souvent, les yeux bandés et enchaînés avant d'être transportés en Israël, ils sont placés dans des centres militaires “en forme de cage“ et contraints de ne porter que des couches pendant des périodes prolongées, selon le rapport qui signale la mort de 53 détenus en détention.

“Les témoignages recueillis par mon bureau et d'autres entités font état d'une série d'actes effroyables, tels que le waterboarding (supplice de noyade) et l’utilisation de chiens contre les détenus, entre autres actes, en violation flagrante du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire“, a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, dans une déclaration accompagnant le rapport.

Il a appelé à leur libération immédiate ainsi qu'à celle des otages restants parmi les 253 personnes kidnappées en Israël le 7 octobre.

L'armée israélienne a déclaré qu'elle enquêtait sur des allégations de mauvais traitements infligés à des détenus dans des centres en Israël, mais a refusé de commenter des cas spécifiques. Elle prévoit de fermer progressivement le camp de Sde Teiman, dans le désert du Néguev, cité à la fois dans le rapport de l'ONU et par des groupes de défense des droits des Palestiniens comme un lieu de maltraitance des détenus.

Le rapport indique que les mauvais traitements infligés aux détenus dans les prisons israéliennes se multiplient ces derniers mois.

Généralement, ces personnes étaient détenues au secret, sans qu'on leur donne de raison pour leur détention et sans accès à un avocat, indique le rapport.

Forcé de se dénuder

La question des détenus a accru la pression internationale sur Israël concernant sa conduite de la guerre à Gaza, qui en est à son onzième mois. En mai, le Département d'Etat américain a déclaré qu'il enquêtait sur les allégations de mauvais traitements infligés par Israël à des détenus palestiniens.

Cela suscite également des tensions internes en Israël, où des manifestants d'extrême droite ont fait irruption cette semaine dans des complexes militaires où des soldats israéliens devaient être interrogés dans le cadre d'une enquête sur des abus présumés sur un détenu palestinien.

Le rapport de l'ONU fait également référence aux conditions désastreuses endurées par les otages israéliens à Gaza, notamment le manque d'air frais, de lumière du soleil et les coups, citant des témoignages de personnes libérées.

Les détenus palestiniens en Israël sont principalement des hommes et des garçons et comprennent un large éventail de personnes telles que des résidents, des médecins et des infirmières et leurs patients, ainsi que des combattants palestiniens capturés, indique le rapport.

Certaines d'entre elles ont été victimes de violences sexuelles, a-t-on assuré, sans préciser le nombre d'incidents.

Le rapport, qui a été transmis au gouvernement israélien et aux autorités palestiniennes, ne précise pas combien de détenus ont été libérés depuis. Un porte-parole de l'ONU a déclaré qu'il était impossible de le déterminer.

