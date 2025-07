Un journaliste et un caméraman de la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera ont été tués mercredi lors d'une frappe aérienne israélienne à Gaza.

La chaîne basée à Doha a annoncé que le journaliste Ismail al-Ghoul et son caméraman Rami al-Rifi ont perdu la vie dans une attaque qui a visé une voiture près du quartier d'Aidia, à l'ouest de Gaza.

Le Bureau de l'information du gouvernement de Gaza a indiqué que ces nouveaux décès portent à 165 le nombre de journalistes palestiniens tués dans les attaques israéliennes sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Dans un communiqué, le Bureau de l'information a exhorté la communauté internationale et les organisations de presse "à tenir l'occupation (israélienne) responsable de ses crimes devant les tribunaux internationaux et à faire pression pour mettre fin au génocide et à l'assassinat des journalistes palestiniens."

Malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël a continué son offensive brutale contre Gaza, faisant face à une condamnation internationale depuis l'attaque du groupe palestinien Hamas le 7 octobre 2023.

Depuis lors, au moins 39 445 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués et plus de 91 000 blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Près de 10 mois après le début de la guerre israélienne, de vastes régions de Gaza sont réduites en ruines, sous l'effet d'un blocus dévastateur qui prive les habitants de nourriture, d'eau potable et de médicaments essentiels.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de justice, qui a ordonné à Tel Aviv de cesser immédiatement son opération militaire dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge avant l'invasion du 6 mai.