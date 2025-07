Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs pays dont laTurquie, la Tunisie, le Maroc, le Yemen et le Liban, au lendemain de l'assassinat par Israël du chef du bureau politique du Hamas.

Les manifestants pro-palestiniens ont défilé dans les rues du centre d'Istanbul pour protester contre l'assassinat par Israël du principal négociateur de paix, Ismail Haniyeh, en Iran.

Ils ont brandi, mercredi, des affiches avec les photos de Haniyeh et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : "Martyr Haniyeh, Jérusalem est notre cause et ton chemin est notre chemin".

Les manifestants ont scandé "Israël assassin, sortez de Palestine", "des milliers de salutations d'Istanbul à la résistance de Gaza", et ont brandi des drapeaux turcs et palestiniens lors de la marche dans le quartier de Fatih à Istanbul.

Des centaines de personnes ont, également, défilé dans les rues de Casablanca et de Rabat, au Maroc, pour protester contre l'assassinat d'Ismail Haniyeh. Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et des banderoles pro-palestiniennes qui véhiculaient des messages tels que : "Nous sommes tous Gaza" et "Arrêtez l'agression contre Gaza".

La foule a, par ailleurs,déployé des banderoles portant des messages tels que : "l'assassinat du martyr Ismail Haniyeh est un crime sioniste lâche".

L'assassinat de Haniyeh a, tout autant, suscité de vives protestations en Tunisie. Les manifestants se sont rassemblés dans le centre de la capitale Tunis pour condamner l'assassinat. Des slogans ont été scandés au cours de la marche organisée à l'appel de certains partis politiques du pays et du Réseau tunisien contre la normalisation avec Israël.

Les Yéménites et les Libanais ont, eux aussi, organisé des manifestations pour condamner l'assassinat du chef politique du Hamas.

Une grande prière funéraire a, en outre, été organisée pour Ismail Haniyeh à Rawalpindi, au Pakistan, mercredi 31 juillet. Le parti Jamaat-e-Islami a organisé la cérémonie funéraire, qui a rassemblé des milliers de personnes.

Haniyeh assassiné en Iran

Haniyeh a été assassiné dans la capitale iranienne, Téhéran, lors d'une attaque israélienne qui a suscité des menaces de vengeance de la part de l’Iran et a alimenté les craintes que la guerre génocidaire de Tel-Aviv dans la bande de Gaza assiégée ne se transforme en une guerre plus large au Moyen-Orient.

Bien que l'attaque contre Haniyeh ait été largement considérée comme ayant été menée par Israël, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu n'a pas revendiqué sa responsabilité, mais M. Netanyahu a laissé entendre, un peu plus tard, qu'il avait ordonné l’assassinat.

Haniyeh, normalement basé au Qatar, était le visage de la diplomatie internationale du Hamas.

Il avait participé à des pourparlers indirects sous l'égide de la communauté internationale en vue de parvenir à un cessez-le-feu dans l'enclave sous blocus.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné l'assassinat à Téhéran et a déclaré que ce meurtre ne briserait pas la volonté des Palestiniens.

Plus de 60 membres de sa famille assassinés par Israël

Haniyeh a rejoint le Hamas en 1987 lors de la première Intifada. Il est devenu un des collaborateurs de confiance d'Ahmad Yassin -fondateur du Hamas- en 2003.

Il a occupé le poste de premier ministre palestinien en 2006, un an après le retrait d'Israël de la bande de Gaza. Haniyeh a quitté Gaza en 2017 et a été remplacé par Yahya Sinwar, que Haniyeh avait accueilli à Gaza en 2011 dans le cadre d'un échange de prisonniers.

Israël a tué plus de 60 membres de la famille de Haniyeh depuis octobre de l'année dernière.

Trois des fils de Haniyeh -Hazem, Amir et Mohammad- ont été abattus par Israël le 10 avril lorsqu'une frappe aérienne israélienne a touché la voiture qu'ils conduisaient.

Haniyeh a également perdu quatre de ses petits-enfants, trois filles et un garçon, dans l'attaque israélienne.

