La France appelle ses ressortissants à “ne pas se rendre en Israël, au Liban ou dans les territoires palestiniens y compris pour des visites touristiques et familiales”, d’après des consignes actualisées, jeudi matin, sur le site internet du Quai d’Orsay.

Les Français sur place “sont appelés à la plus grande vigilance” tandis que “certaines zones rouges ont été étendues (aucun déplacement, quel qu’en soit le motif) face “aux risques d’escalade militaire au Proche-Orient”.

Les voyages et déplacements vers ces pays ne doivent se faire que “pour des raisons impératives”, précise la diplomatie française qui rappelle par ailleurs à ses ressortissants qu’il est “essentiel de se tenir à l’écart de tout rassemblement et de rester régulièrement informé de la situation”.

Les recommandations sont publiées alors que la France n’a toujours pas réagi de manière officielle à l’assassinat du leader du Hamas, Ismaïl Haniyeh, dans une frappe attribuée à Israël alors qu’il se trouvait à Téhéran pour assister à la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien.

Israël a, par ailleurs, assassiné Fouad Shukr, l'un des dirigeants du Hezbollah, dans une frappe intervenue, mardi soir, à Beyrouth.

Faisant fi des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël s'est attiré les foudres de la communauté internationale en poursuivant son offensive brutale sur Gaza, faisant suite au 7 octobre 2023.

Presque 40 000 Palestiniens ont été tués depuis lors, principalement des femmes et des enfants, et plus de 90 900 ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Plus de neuf mois après le déclenchement de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont réduites à l'état de ruines et soumises à un blocus paralysant qui prive les habitants de denrées alimentaires, d'eau potable et de médicaments.

Israël est poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice, dont la dernière ordonnance a enjoint Tel-Aviv de mettre immédiatement fin à son opération militaire à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient trouvé refuge avant que la ville ne soit envahie, le 6 mai dernier.