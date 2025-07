Une nouvelle date butoir a été fixée cette fois-ci au 31 octobre, soit un mois de plus que ce qui était prévu. Un décret a été publié juste à temps pour permettre à France Travail d’indemniser les personnes inscrites au chômage. Jusqu’au 31 octobre, les anciennes conditions d’indemnisation continuent à s’appliquer.

La réforme, qui a été votée par l’ancienne assemblée, doit toujours réduire à partir du 1er décembre la durée maximale d’indemnisation de dix-huit à quinze mois pour les personnes âgées de moins de 57 ans.

Le camp présidentiel a toujours dit “assumer” ce projet. Emmanuel Macron le considère comme “indispensable” mais certains députés ont préconisé une réouverture des débats sur cette question après les législatives.

2,5 millions de chômeurs dans l’incertitude

Les syndicats, eux, ont toujours été farouchement opposés à cette réforme. C’est, en effet, la troisième réforme sous Emmanuel Macron après celles de 2021 et de 2023. Selon les organisations de représentation des travailleurs, cette réforme va conduire à une précarisation des chômeurs. Mi-juin, dans un communiqué conjoint, les huit confédérations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires et FSU) avaient demandé au gouvernement de “renoncer à la réforme la plus inutile, la plus injuste et la plus violente jamais vue”. Le Nouveau Front populaire s’est engagé à abroger la réforme.

Il y a eu un rétropédalage du gouvernement au soir du premier tour des législatives lorsque le Premier ministre Gabriel Attal a “suspendu” cette réforme controversée. Ce geste a été salué par la gauche et par le Rassemblement national. Et c’est peut-être dans ce double “adoubement” que résident les germes d’un abandon de la réforme. Mais le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, tient à cette réforme.

Le dénouement de cet imbroglio interviendra peut-être en août après les Jeux olympiques si un gouvernement est formé. Théoriquement, un nouvel exécutif peut demander à renégocier avec les syndicats avec une nouvelle lettre de cadrage mais cela prendra du temps et il devra y avoir un nouveau décret de jointure pour prolonger les conditions d’indemnisation actuelles. En conclusion, tout dépendra de la majorité qui formera le gouvernement.