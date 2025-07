Les services de renseignements turcs ont annoncé qu'ils coordonnaient un vaste échange de prisonniers, impliquant 26 détenus provenant des prisons de 7 pays différents (États-Unis, Allemagne, Pologne, Slovénie, Norvège, Russie et Biélorussie).

"Une opération d'échange (de prisonniers) aura lieu aujourd'hui sous la coordination de notre organisation", a déclaré jeudi plus tôt l'Organisation nationale du renseignement turc (MIT) dans un communiqué.

Le journaliste américain Evan Gershkovich et l'ancien marine américain Paul Whelan ont été libérés par la Russie dans le cadre de l'un des plus grands échanges de prisonniers Est-Ouest depuis la guerre froide, selon les médias américains.

CNN et d'autres chaînes américaines ont rapporté cette nouvelle, ABC News indiquant que l'échange impliquait de nombreux pays et la Russie.

Il n'y a eu pour l'instant aucune confirmation de la part de responsables américains et le Kremlin s'est refusé plus tôt jeudi à tout commentaire.

"Je n'ai toujours aucun commentaire à faire sur ce sujet", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Le journaliste du Wall Street Journal Gershkovich, 32 ans, a été arrêté en mars 2023 et condamné en juillet pour espionnage lors d'un procès accéléré dénoncé comme une mascarade par les États-Unis.

Les signes d'un échange imminent de prisonniers ont pris de l'ampleur jeudi, alors qu'un avion utilisé dans un précédent accord d'échange avait atterri dans l'enclave russe de Kaliningrad.

Les espoirs se sont également accrus ces derniers jours après que plusieurs prisonniers de haut rang en Russie, dont Whelan, ont disparu des prisons où ils purgeaient de longues peines.

Parmi les personnes qui devraient être transférées en Russie figure Vadim Krasikov, un citoyen russe emprisonné en Allemagne pour avoir tué un ancien commandant tchétchène.

Jusqu'à présent, des échanges majeurs impliquant plus d’une douzaine de personnes n’avaient eu lieu que pendant la guerre froide, avec des opérations similaires entre les puissances soviétiques et occidentales en 1985 et 1986.