"C'était très émouvant. De nombreuses personnes ont craint pour leur santé et pour leur vie, il faut le dire très clairement, et c'est pourquoi il est également important que nous ayons rendu possible cette protection pour eux ici", a déclaré Scholz, qui a rencontré plusieurs prisonniers libérés après leur arrivée à l'aéroport de Cologne/Bonn.

De nombreuses personnes ne s'attendaient pas à ce que cela se produise, a-t-il fait remarquer.

Deux avions transportant un total de 13 personnes avaient atterri à Ankara, où l'échange de prisonniers a eu lieu.

Jeudi, l'Organisation nationale du renseignement de Turquie (MIT) a mené avec succès un échange de prisonniers impliquant sept pays, dans le cadre de l'une des plus vastes opérations d'échange de ces dernières années.

Au total, 26 personnes ont été échangées et transportées à Ankara, la capitale turque, à bord de sept avions - un de l'Allemagne, un de la Pologne, un de la Slovénie, un de la Norvège, un de la Russie et deux des États-Unis, selon des sources de sécurité. Le Belarus a également participé à l'échange.

Dix otages, dont deux enfants, ont été transférés en Russie, treize en Allemagne et trois aux États-Unis.

