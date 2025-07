La Turquie a négocié avec succès l'échange de 26 prisonniers de sept pays différents, démontrant son expérience diplomatique et son engagement envers la stabilité régionale, a indiqué le chef de la communication du pays.

Depuis hier, la Turquie a réalisé avec succès son échange de prisonniers le plus complet de ces derniers temps, a déclaré vendredi le directeur de la communication présidentielle, Fahrettin Altun, sur la plateforme de médias sociaux X.

"La Turquie a prouvé une fois de plus qu'elle était un poids lourd de la diplomatie, avec des partenariats spéciaux avec divers pays dans le monde. Nous mettons nos capacités au service de la paix et de la stabilité par le biais d'une coopération efficace avec différents acteurs", a-t-il ajouté.

La Turquie a accueilli et servi de médiateur pour l'un des plus grands échanges de prisonniers au monde. Dans le cadre de l'opération d'échange, des individus ont été transférés jeudi vers la Turquie par sept avions, dont deux en provenance des États-Unis et un en provenance de l'Allemagne, de la Pologne, de la Slovénie, de la Norvège et de la Russie.

"Cette opération est entrée dans l'histoire comme l'échange d'otages le plus important de ces dernières années entre les États-Unis, la Russie et l'Allemagne", a déclaré l'Agence nationale turque de renseignement (MIT) dans un communiqué publié jeudi.

La Turquie contribue à la paix sous la direction d'Erdogan

Altun a souligné dans une autre déclaration que sous la direction du Président Recep Tayyip Erdogan, la Turquie continue de contribuer à la paix et à la stabilité sur la scène internationale.

Il a rappelé que la Turquie utilise sa capacité diplomatique pour servir la paix et la stabilité par le biais d'une collaboration efficace avec divers acteurs.

"Le sérieux indispensable dans la gestion des négociations délicates a été exemplaire", a déclaré M. Altun.

M. Altun a également expliqué que les services de renseignement turcs avaient mis en place des canaux de dialogue et de médiation pour cette opération historique, qui nécessitait une communication entre des puissances mondiales en concurrence et en conflit.

"Notre pays a une fois de plus montré qu'il était un partenaire fiable qui s'engageait avec différentes parties. La Turquie est déterminée à maintenir des canaux de dialogue ouverts dans tous les conflits internationaux et continuera à créer des plateformes pour faciliter la participation de toutes les parties et la conduite d'activités de médiation", a-t-il assuré.

