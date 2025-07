Au moins 30 Palestiniens supplémentaires ont été arrêtés par les forces israéliennes lors de raids militaires en Cisjordanie occupée, ont annoncé, ce samedi, deux organisations de défense des prisonniers.

«Les détenus ont été soumis à des mauvais traitements, à de violents passages à tabac et à des menaces envers leurs familles, en plus de nombreux actes de sabotage et de destruction des maisons des citoyens», ont déclaré la Commission des affaires des détenus et la Société des prisonniers palestiniens dans un communiqué conjoint.

Les arrestations ont eu lieu à Jénine, Naplouse, Ramallah, Bethléem, Tulkarem, Hébron, Tubas et Jérusalem.

Avec ces nouvelles arrestations, le nombre total de Palestiniens détenus par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre dernier s'élève à 9 920, selon des chiffres palestiniens.

Les tensions sont élevées dans toute la Cisjordanie occupée depuis qu'Israël a lancé une offensive militaire meurtrière contre la bande de Gaza, qui a fait près de 40 000 morts depuis le 7 octobre.

Au moins 600 Palestiniens ont été tués depuis, dont 144 enfants, et près de 5 400 autres ont été blessés par les tirs de l'armée israélienne dans le territoire occupé, selon le ministère de la Santé.

Dans un avis historique rendu le 19 juillet, la Cour internationale de Justice a déclaré illégale l'occupation des terres palestiniennes par Israël, qui dure depuis des décennies, et a exigé l'évacuation de toutes les colonies existantes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.