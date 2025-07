Plus de 100 juristes venus du monde entier se sont rassemblés à Istanbul pour discuter de la réponse du droit international aux crimes de génocide commis par Israël à Gaza.

Le symposium «Repenser le droit international après Gaza» a été inauguré à l'Université de Boğaziçi.

Lors de ce symposium, dont TRT est l’un des sponsors de communication, des propositions visant à améliorer le droit international et à renforcer la protection des droits de l'Homme ont été examinées.

Le recteur de l'Université de Boğaziçi, le Professeur Mehmet Naci İnci, a rappelé que la Faculté de droit de l'université avait été fondée il y a trois ans.

«L'objectif est de réfléchir à la manière dont les fondements du droit international seront façonnés à l'avenir, face à de tels génocides, si jamais ils devaient se reproduire, ce que je n'espère pas. Des approches, des mesures à prendre par le droit international, ainsi que des techniques et des systèmes de pensée visant à protéger l'humanité seront développés. Des idées seront proposées sur la manière dont le droit international doit s'organiser pour faire face à ces défis.», a-t-il expliqué.

Le vice-doyen de la Faculté de droit, le Docteur Ali Emrah Bozbayındır, a souligné que bien qu'il s'agisse de la première conférence internationale organisée par la faculté, c'est la conférence la plus prestigieuse et la plus hautement profilée sur ce sujet, non seulement en Turquie, mais également dans la région, voire dans le monde entier.

«Bien qu'il s'agisse de la première conférence internationale organisée par notre faculté, il est juste de dire qu'elle est actuellement la plus prestigieuse et la plus hautement profilée sur ce sujet, tant dans notre pays que dans la région, et même au niveau mondial. En examinant les carrières internationales des professeurs qui présenteront leurs travaux lors de cette conférence, il est clair que nous avons affaire à un groupe d'universitaires très distingué » a-t-il précisé.

«Je viens d'Afrique, de Cape Town. Je suis juge depuis 25 ans et je suis honoré d'avoir été invité à cette conférence. Depuis de nombreuses années, je m'intéresse à la cause palestinienne. Ici, nous discuterons de la cause palestinienne et de l'avenir de la Palestine à un niveau intellectuel.», a, de son côté, déclaré le juge Sirajuddin Desai.

Des discussions porteront sur des thèmes tels que «La Justice pour la Palestine et le potentiel de la Cour internationale de Justice», «Le droit international humanitaire : accès, droits, espaces numériques et avenir», et «Les droits sociaux et économiques dans les territoires palestiniens occupés».

Les anciens Rapporteurs spéciaux des Nations unies pour la Palestine, Richard Falk et Michael Lynk, figurent parmi les intervenants du symposium.

La conférence se conclura demain.