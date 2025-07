Au cours d’un appel téléphonique avec les ministres des Affaires étrangères des pays du G7, M. Blinken a déclaré que les États-Unis s’attendaient à ce que l'Iran et le Hezbollah ripostent, mais que la forme que prendraient ces représailles n'était pas claire, a rapporté le site d'information américain Axios, citant trois sources informées de l'appel.

Les sources ont noté que M. Blinken a précisé que les attaques pourraient avoir lieu dans les 24 à 48 heures à venir. Une source a affirmé que le responsable américain semblait "contrarié" alors qu'il informait ses homologues des récents pourparlers sur le cessez-le-feu à Gaza et l'accord d'échange d'otages.

Selon un communiqué du compte rendu officiel de l'appel téléphonique, Blinken a souligné "le besoin urgent d'une désescalade au Moyen-Orient", d’un cessez-le-feu à Gaza et d’un accord d'échange d'otages et de prisonniers.

"Ils ont discuté de la manière dont un cessez-le-feu à Gaza ouvrirait la voie à une paix et une stabilité accrues dans la région, y compris de part et d'autre de la ligne bleue (entre Israël et le Liban). Les chefs de diplomatie ont réitéré leur engagement en faveur de la sécurité d'Israël et ont exhorté toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter une escalade du conflit", ajoute le communiqué.

Tensions au Moyen-Orient

Ces appels inteviennent dans un contexte de tensions vives au Moyen-Orient, l'Iran ayant promis de "punir sévèrement" Israël pour l'assassinat, mercredi dernier, de M. Haniyeh dans sa résidence de Téhéran.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré que l'assassinat de M. Haniyeh avait été "conçu et exécuté" par Israël, avec le soutien des États-Unis, à l'aide d'un projectile à courte portée. Le garde du corps du chef politique du Hamas a également été tué dans l'attaque.

Les États-Unis ont annoncé vendredi qu'ils allaient déployer des avions de chasse et des navires de guerre supplémentaires au Moyen-Orient.

On s’attend également à une riposte du Hezbollah à l'assassinat de Shukr par Israël dans une frappe aérienne dans la banlieue sud de Beyrouth le 30 juillet.

Cette escalade intervient dans le cadre de l'offensive israélienne en cours à Gaza, qui a tué près de 39 600 personnes.