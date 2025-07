Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a attiré l'attention, dans un discours prononcé à Ankara, sur les problèmes et les pressions croissants au sein du système international, en particulier dans le contexte des attaques israéliennes contre Gaza.

"La politique mondiale est en train de prendre l'un de ses virages les plus serrés. Il y a une grave vacance du pouvoir dans le système international, et nous sommes confrontés à une perte de moralité et de conscience", a-t-il regretté.

"Avec la crise de Gaza, le système mondial a fait faillite", a-t-il ajouté.

Il a également déploré que face à l'oppression à Gaza, "qui devrait normalement réveiller l'humanité, le Conseil de sécurité des Nations unies reste silencieux".

Comparant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler, M. Erdogan a déclaré que ceux qui "applaudissent" ses mensonges "ne pourront jamais laver les taches sombres sur leurs mains pour le reste de leur vie".

Pour le président turc, les auteurs de génocides "ne devraient pas se trouver sur les podiums des parlements, mais dans les salles d'audience où ils devront rendre compte de leurs crimes”.

Le fascisme numérique

Le président Erdogan a également déploré les doubles standards appliqués par les plateformes de médias sociaux, faisant référence à un "fascisme numérique qui ne peut même pas tolérer les photos des martyrs palestiniens et les bannit instantanément, tout en présentant cela comme une liberté".

"Les plateformes de médias sociaux font preuve d'une grande prudence quand il s’agit de respect des règles aux États-Unis et en Europe, mais refusent délibérément de faire preuve de la même diligence lorsqu'il s'agit de la Turquie”, a-t-il dénoncé.

Les critiques exprimées par le président interviennent après que l'autorité turque des technologies de l'information et de la communication (TKM) a annoncé avoir bloqué l'accès à Instagram.

Des sources familières avec la question ont déclaré à TRT World que l'accès à Instagram a été interrompu en raison de la suppression de contenu lié à Ismail Haniyeh, chef politique du Hamas assassiné la semaine dernière, lors d'un jour de deuil national.

