Le Conseil judiciaire suprême d'Irak a interdit les activités de trois partis politiques en raison de leurs liens avec le groupe terroriste PKK.

Dans un communiqué, le conseil a annoncé l’interdiction du "Parti de la liberté et de la démocratie des Ezidi", le "Parti du front de lutte démocratique" et du "Parti Tevgera Azadi" de même que la confiscation de leurs biens.

L'interdiction de ces partis a été prononcée à la suite d'une plainte déposée par le Conseil national de sécurité du pays et après confirmation par les services de renseignement irakiens et le bureau du Premier ministre que ces partis ont des liens avec le groupe terroriste PKK.

"Organisation interdite"

Le 23 juillet dernier, le gouvernement irakien a émis une directive pour que les institutions de l'Etat fassent référence au groupe terroriste PKK en tant qu'"organisation interdite" dans toute correspondance officielle.

Auparavant, le gouvernement irakien avait déclaré l'organisation terroriste PKK "organisation interdite".

En 40 ans de campagne de terreur contre la Turquie, le PKK inscrit sur la liste des organisations terroristes par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne- a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

