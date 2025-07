Dans un communiqué, l'agence de l'ONU a indiqué que les attaques israéliennes qui se poursuivent toujours contre Gaza ont causé “des pertes civiles, des déplacements de personnes et la destruction de structures résidentielles et d'infrastructures publiques“.

“Au 7 août, le nombre total de collègues de l'UNRWA tués depuis le 7 octobre est de 205“, a fait savoir l'agence onusienne.

Le communiqué a également souligné que “jusqu'à 1,9 million de personnes (soit 9 personnes sur 10) dans la bande de Gaza sont des déplacés à l'intérieur du pays, y compris des personnes qui ont été déplacées à plusieurs reprises (certaines jusqu'à 10 fois)“.

Le système médical reste “à peine fonctionnel avec 90 hôpitaux et centres de soins médicaux primaires non opérationnels“, indique encore l’UNRWA.

L’UNRWA a souligné qu’elle demeure un “acteur majeur dans le secteur de la santé, fournissant des services médicaux dans 10 centres de soins primaires et jusqu’à 100 points médicaux mobiles dans toute la bande de Gaza“.

Israël mène depuis le 7 octobre 2003 une offensive militaire meurtrière contre la bande de Gaza, et ce, malgré la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU stipulant un cessez-le-feu immédiat.

Depuis cette date, près de 39 700 Palestiniens ont été tués, dont la majorité sont des femmes et des enfants, et plus de 91 700 autres ont été blessés, selon les autorités médicales locales.

Plus de 10 mois après le début de la guerre israélienne, de vastes agglomérations de Gaza ne sont plus que ruines sur fond d’un état de siège paralysant l’accès de la nourriture, de l’eau potable et des médicaments.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice, qui lui a ordonné de cesser immédiatement son opération militaire dans la ville de Rafah, dans le sud de l’enclave, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre, avant que la ville ne soit à son tour envahie par l’armée israélienne le 6 mai dernier.