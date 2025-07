La décision d’expulser l’ambassadrice de Suède fait suite, selon le gouvernement malien, à "la déclaration erronée et hostile sur les réseaux sociaux de monsieur Johan Forssell, ministre suédois de la Coopération internationale au développement et du commerce extérieur".

"Le gouvernement de transition de la République du Mali informe l’opinion nationale et internationale que ce vendredi 09 août 2024, l’ambassadeur du Royaume de Suède à Bamako, Son Excellence madame Kristina Kühnel, a été convoquée au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour lui notifier la décision de quitter le territoire national dans un délai de soixante-douze heures" lit-on dans le communiqué consulté par Anadolu.

Le ministre suédois de la Coopération internationale au développement et du Commerce extérieur, Johan Forssell, avait, dans un tweet, annoncé la suspension de l'aide au développement au Mali.

"Vous ne pouvez pas soutenir la guerre d'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine tout en recevant chaque année plusieurs centaines de millions de couronnes d'aide au développement", a-t-il souligné.

Une décision qui fait suite à l'annonce par le Mali de la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Ukraine.

Le gouvernement malien a justifié sa décision par "l'implication reconnue et assumée de l’Ukraine dans l’agression caractérisée du Mali", lors des combats survenus les 25, 26 et 27 juillet derniers à Tinzaouatene dans la région de Kidal, près de la frontière algérienne, entre les Forces armées maliennes (FAMa) et les rebelles du Cadre stratégique pour la défense du peuple de l'Azawad, (CSP-DPA) et des groupes faisant allégeance à al-Qaïda dans la région.