L'agence de presse saoudienne SPA a publié un article intitulé : "Le président palestinien demande l'arrêt immédiat des attaques israéliennes contre la bande de Gaza". L'article met en lumière la décision d'Abbas de se rendre à Gaza avec les membres du gouvernement, ainsi que son appel au Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) à garantir la sécurité de cette démarche.

Lire aussi : Abbas annonce devant le Parlement turc qu’il se rendra à Gaza

Sous le titre "Le président palestinien annonce son intention de se rendre à Gaza avec l'ensemble de la direction palestinienne", l'agence de presse qatarie QNA a mis en exergue la présence du président Recep Tayyip Erdoğan à cette session spéciale du TBMM.

L'agence de presse omanaise ONA a consacré une couverture importante au discours d'Abbas, avec un article intitulé : "Abbas : Israël mène une guerre génocidaire contre le peuple palestinien". Le texte souligne la dénonciation par Abbas du silence de la communauté internationale face aux crimes israéliens.

Dans sa couverture de cet événement, l'agence de presse égyptienne MENA a repris le discours d'Abbas sous le titre : "Le président palestinien : Nous sommes victimes d'une oppression historique, de crimes de guerre et de génocide", en mentionnant également sa décision de se rendre à Gaza et ses éloges envers le soutien de la Turquie, de l'Égypte et de la Jordanie à la cause palestinienne.

Les médias privés à travers le monde arabe ont également accordé une large place au discours d'Abbas. Aussi bien la chaîne saoudienne "Al-Arabiyya" que le journal "Asharq Al-Awsat" ont mis en avant la décision du président palestinien de se rendre à Gaza avec des membres de la direction palestinienne".

Le média égyptien "Al Qahera News" a repris les appels d'Abbas au Conseil de Sécurité de l’ONU à garantir l'accès à Gaza, avec des titres comme : "Le président palestinien appelle le CSNU à garantir l'accès à Gaza" et "Abbas : Le silence de la communauté internationale face aux massacres quotidiens à Gaza est inacceptable".

Les chaînes qatariennes Al Jazeera et Al Araby ont également rapporté les propos d'Abbas, en insistant sur sa décision de se rendre à Gaza avec les membres de son gouvernement, et sur son appel au CSNU à garantir la sécurité de leur déplacement.

Le journal algérien "El-Bilad" a également relayé les déclarations d'Abbas sous le titre : "Mahmoud Abbas annonce son intention de se rendre à Gaza avec toute la direction palestinienne".

Hier, le président palestinien Mahmoud Abbas a pris la parole lors de la session extraordinaire du TBMM consacrée à la Palestine. Dans son discours, Abbas a annoncé sa décision de se rendre à Gaza.

"Nous n'avons plus d'autres options, c'est pourquoi toute l'administration palestinienne et moi avons décidé de nous rendre à Gaza, et nous le ferons," a-t-il déclaré.

Le président palestinien a évoqué les milliers d'enfants tués lors des attaques israéliennes sur Gaza, affirmant : "Je vais me rendre à Gaza. Nos vies ne sont pas plus précieuses que celles des enfants de Gaza." Abbas a également appelé le CSNU à garantir leur accès sécurisé à Gaza, avant d'annoncer son intention de se rendre à Jérusalem après Gaza.

L’offensive menée par Israël à Gaza depuis le 7 octobre a tué au moins 40 000 Palestiniens, dont 16 314 enfants et 10 980 femmes. Environ 92 401 personnes ont été blessées. Des milliers de corps sont encore sous les décombres, tandis que les infrastructures civiles, telles que les hôpitaux et les écoles où les civils cherchent refuge, continuent d'être ciblées et détruites.