Olivia Wigzell, directrice générale par intérim de l'Autorité de santé publique suédoise, a déclaré que la personne concernée a été soignée dans la région de Stockholm.

Elle est infectée par la variante la plus contagieuse du virus après un séjour en Afrique.

L’organisation mondiale de la santé a alerté ce jeudi que d’autres cas importés sont susceptibles d’être détectés en Europe dans les prochaines semaines. La veille l’OMS a déclenché son niveau d’alerte maximal face à la résurgence des cas de mpox en Afrique.

Une épidémie en pleine progression

L’épidémie a commencé en Afrique en 2022, mais une variante s’est développée à partir de la République démocratique du Congo. Depuis le début de l’année, la maladie a fait 548 victimes dans ce pays.

Cette maladie contagieuse connue sous le nom de variole du singe, est présente aujourd’hui dans 16 pays africains. Depuis janvier 2022, 1456 personnes en sont mortes et le nombre de cas a explosé (plus 160%) avec l’apparition cette année d’un variant plus contagieux.

La Chine impose des contrôles à ses frontières

Cette maladie est contagieuse mais la transmission impose un contact étroit avec le malade, elle se transmet aussi par voie aérienne mais beaucoup moins facilement que le Covid. Un vaccin est disponible.

Le Pakistan vient d'annoncer via son ministère de la Santé un premier cas sur son territoire ce vendredi. La personne contaminée venait d'un pays du Golfe ont précisé les autorités pakistanaises.

La Chine annonce, elle, imposer désormais des contrôles sur les personnes et les biens en provenance des régions contaminées par le Mpox. Dans un communiqué, les douanes chinoises invitent les personnes concernées à se déclarer aux douanes à leur arrivée pour subir des tests.